Rock op het Plein beloont inzamelen drankbekers 24 juli 2018

De organisatoren van het gratis muziekfestival Rock op het Plein, op vrijdag 17 augustus, willen samen met de stad het afval beter recycleren.

Vorig jaar werden er op het Sint-Maartensplein meer dan 25.000 plastic drankbekers gebruikt. De festivalgangers gaan ervoor kunnen zorgen dat er heel wat minder bekers op de grond liggen. Wanneer bezoekers 25 bekers aan de vier bars van de vzw Tobacco Town Music binnenbrengen, dan krijgen ze een jeton voor een gratis drankje. Fost Plus gaat afvalcontainers leveren en die komen aan de vier bars. De afvalintercommunale Mirom Menen gaat vervolgens recycleren.





Het initiatief komt van de organisatoren zelf. "Na de afterparty met een dj is het één plein vol drankbekers", zegt Dieter Durnez. "Meer dan 25.000 drankbekers is verschrikkelijk veel." De opkuis na de muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis gebeurt door stadspersoneel en de inzet van de straatveegmachine.





Door het inzamelen van de lege bekers gaat het stadspersoneel voor de opkuis minder werk hebben.





Gesorteerd

"Het is dus een win-winsituatie", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "In de plaats dat het allemaal belandt in de verbrandingsoven, zullen de bekers door de Group Vanheede in Rumbeke worden gesorteerd. Ik denk dat vooral jonge gasten van pakweg vijftien à zeventien jaar zich aan de bars zullen aanbieden met een rij bekers."





(DBEW)