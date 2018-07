Robot belijningsmachine primeur in ons land 02 juli 2018

02u37 0

Gedaan met de talrijke vrijwilligers die in de aanloop van het nieuw voetbalseizoen na het inzaaien van de grasmat instaan voor de belijning met verf. Lovanhop uit Poperinge voert als eerste bedrijf in ons land vanuit Denemarken een robot belijningsmachine in. Zaakvoerder Domien Lobeau zorgde zaterdag tijdens de rust van de oefenwedstrijd SK Geluwe-KV Kortrijk voor een demonstratie. De robot kan volledig autonoom de lijnen trekken.





"Bedoeling van deze robot is om het voetbalbalclubs makkelijker te maken met het uittekenen van hun velden want dit is een arbeidsintensieve opdracht", zegt Domien. "Met twee man in een voormiddag een veld uittekenen is geen uitzondering. Deze robot kan dit in een halfuur." (DBEW)