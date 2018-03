Rita en Roger vieren 50ste huwelijksverjaardag 09 maart 2018

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Roger Breyne en Rita Vandenbroucke (beiden 70) gehuldigd door het stadsbestuur. Jarenlang baatte Rita op de Menensesteenweg krantenwinkel 't Bazarke uit. Het gouden paar heeft één zoon, Joost. Er zijn ook drie kleinkinderen: Zohra, Junior en Cléo. Roger ging op zijn veertiende werken bij soep Regal in Bissegem, waar ook zijn zus werkte. Vier jaar later is hij begonnen bij de toenmalige RTT in Antwerpen. Daar moest Roger nieuwe aansluitingen maken en dat deed hij ook vervolgens in Sint-Niklaas, Ronse en Menen. Ondertussen werd RTT Belgacom en werd Roger in Ieper en Kortrijk opnemer- tekenaar. Rita werkt eerst drie jaar in de ondertussen verdwenen firma Kayser en startte daarna als zelfstandige. In de wijk Laag-Vlaanderen verkocht ze in 't Bazarke dag- en weekbladen, speelgoed, geschenken, rookwaren, schoolgerief. Het was ook een Lottodepot. Dat deed Rita tot ze 60 jaar werd. Nadien werkte ze voor het OCMW en bezorgde ze warme maaltijden.





(DBEW)