Reuzen Sos en Marie steken in het nieuw tijdens Tabaksstoet 11 mei 2018

Wervik De jaarlijkse grensoverschrijdende Tabaksstoet lokte gisteren ondanks behoorlijk wat wind en geen zon toch veel volk.

Net zoals twee jaar geleden startte de folkloristische stoet op de Steenakker en kwam aan in Wervicq-Sud. De feestelijkheden waren er dit keer toe aan reeds de zestigste editie. Op kop liep de harmonie Onder Ons Wervik. Niet in het klassieke uniform maar in een geel-rode outfit. "We kiezen bewust voor een leukere outfit", aldus voorzitter-muzikant Peter Renier. "Geel en rood zijn de stadskleuren en daarmee leggen we ook een link naar het stadsfestival 'Wervik 2050 Wervicq-Sud' halfweg juli. We spelen geen traditionele marsmuziek maar leuke nummers om het publiek te animeren."





Het was traditioneel een stoet met ook veel confetti en snoep. De Wervikse inbreng was beperkt. De belleman, de Tabaksfee en haar twee eredames, de KLJ en de Wervikse Reuzen zijn er elk jaar bij. KSA Grensvuur was voor de eerste keer van de partij. Evenals de organisatoren van de allereerste Franco Belge Run op zaterdag 14 juli. Reuzen Sos den Blauwer en Marie Spillaert waren volledig in het nieuw. De stad gaf hiervoor opdracht aan Gerda Biesbrouck van de stoffenwinkel Trifolium in de Vlamingenstraat.





"Marie draagt een beige tailleur en mooie lange rok", vertelt Gerda. "Sos steekt in zuiver linnen van het topmerk Libeco."





(DBEW)