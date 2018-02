Restaurant 't Palet viert 20 jaar bestaan met romantische deuntjes 09 februari 2018

02u28 36 Wervik Het gastronomisch restaurant 't Palet in de Oude Beselarestraat bestaat twintig jaar. Om dat te vieren heeft uitbater Diederik Galle pianist en muziekleraar Geert Valcke uitgenodigd om romantische liedjes te komen spelen in het kader van valentijn.

Patrick Galle (62), de eigenaar van 't Palet, is een bekende mens in de streek. Hij was twee jaar schepen, behoort tot de stichters van Rock op het Plein en werkte als personeelschef in de zetelfabriek Confortluxe. Maar het is vooral zoon Diederik die samen met zijn vriendin Nathalie Strobbe de zaak runt. "Diederik begon destijds samen met mijn echtgenote Ingrid Decroix", vertelt Patrick. "Sinds 2004 staat zijn vriendin in de keuken. Ik geef morele en administratieve steun. Ik doe onder meer de boekhouding. Diederik en mijn vrouw bedienen de klanten." Patrick is een wijnkenner. "Al onze wijnen kopen we rechtstreeks aan, zonder tussenpersoon", vertelt hij. "In mei trekken we naar de Dordogne. We steken veel op van onze wijnreizen."





't Palet is landelijk gelegen. "Vooral in de zomer is onze ligging een voordeel", vertelt Patrick. "Wie dat wil, kan dan buiten eten. Er is hier altijd parking, ook een voordeel. Het interieur is gezellig en gedecoreerd met schilderijen van wijlen Henri Galle, mijn vader."





Pianist Geert Valcke speelt morgen en overmorgen zijn eerste liedjes in het restaurant. Ook op 14, 17 en 18 februari komt hij langs. (DBEW)