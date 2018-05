Rerum Novarum 09 mei 2018

Beweging.net en de verschillende deelvertakkingen vieren traditioneel op Hemelvaart komende donderdag Rerum Novarum. In de annexe van de stadszaal Oosthove is er vanaf 8 uur een solidariteitsontbijt. Deelname kost 7 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen jonger dan twaalf jaar. De opbrengst is ten voordele van de harmonie Onder Ons en toneelgilde Hoger Op. Vooraf inschrijven bij tom.durnez@gmail.com. Nadien vindt om 10.30 uur in de Sint-Medarduskerk een eucharistieviering plaats. Het gaat vervolgens naar vzw 02 in de Speiestraat. Daar wordt vanaf 11.30 uur een aperitief geserveerd en is er mogelijkheid tot een rondleiding in deze instelling Bijzondere Jeugdzorg. (DBEW)