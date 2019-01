René Lantoine (98) is overleden Erik De Block

02 januari 2019

In de residentie Marie-Astrid in Menen is René Lantoine (98) overleden.

Hij werd geboren te Courseulles Sur Mer en was de weduwnaar van Suzanna Flament. René was vader van drie kinderen Jenny, Annie en Marnik. Er zijn daarnaast zes kleinkinderen, waarvan één is overleden, en negen achterkleinkinderen. René woonde jarenlang in de Kleine Wervikstraat en werkte vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn pensioen 35 jaar in de pannenfabriek Pottelberg (Kortrijk). René is een halve eeuw secretaris geweest van de koninklijke wielerclub De Jonge Hoop. De club bestaat niet meer. Tevens was hij meer dan een halve eeuw lid van de Verenigde Rokers. In het pijproken werd hij driemaal keizer van de club. De uitvaartplechtigheid gaat door op woensdag 9 januari om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk.