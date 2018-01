Reisvoorstelling over Bengalen 02u40 0

Op uitnodiging van vtbKultuur brengt Guido Boeken vrijdag 12 januari om 20 uur in GC Forum een reisvoorstelling over Bengalen (India). Bengalen is verdeeld in het Indische West-Bengalen, waar men overwegend hindoe is, en Oost-Bengalen (nu de staat Bangladesh), waar men hoofdzakelijk moslim is. Talloze tuinen, heiligdommen en tempels zijn er te bezichtigen. De weg daarheen loopt langs dorpen en steden waar bijna geen mensen op bezoek komen.





De reisvoorstelling is zeer gevarieerd. Met hoogtepunten van architectuur en beeldende kunst, barden die de eeuwenoude mystieke zangkunst in ere houden. Met overnachten tussen de boeren op de grootste veemarkt van India. Een reportage over Bengalen maar ook vooral over de mensen die er wonen met hun tradities en gewoontes. (DBEW)