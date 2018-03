Reisreportage over Cuba 08 maart 2018

Op uitnodiging van vtbKultuur Wervik komt Edgard Jespers op vrijdag 9 maart om 20 uur naar GC Forum met een reisreportage over Cuba, een land met toekomst in het Caribisch gebied. Het klimaat van het land is overwegend tropisch. De reportage is gemaakt in 2002, de periode dat Fidel Castro president was, en geeft een realistisch beeld en laat de sfeer van toen voelen.





Nu is de levensstandaard nog dezelfde maar de bevolking hoopt dat, nu de relatie met de Verenigde Staten wat genormaliseerd werd, hun levenspeil snel zou kunnen verbeteren. (DBEW)