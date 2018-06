Rein De Jongh nieuwe jeugdconsulent 29 juni 2018

02u35 0 Wervik Rein De Jongh (21) uit Wervik is bij de stad de nieuwe jeugdconsulent.

Er waren een twintigtal kandidaten voor het schriftelijk examen. Zeven bleven over voor het mondeling examen. Rein De Jongh is vier jaar leider bij KSA Grensvuur geweest. Hij studeerde bachelor sociaal werk.





Sinds begin april werkt hij bij Familiehulp als sectorverantwoordelijke voor de regio Poperinge. "Ik ben superblij met deze mooie kans in eigen stad", zegt Rein De Jongh. "Ik ben redelijk geëngageerd in het verenigingsleven en zie het zeker zitten." Het gaat om een voltijdse job. Rein start vanaf 23 juli. "Rein is iemand met heel veel kwaliteiten en weet wat er leeft bij kinderen en jongeren", aldus schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld). (DBEW)