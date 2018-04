Reeën gezien op de A19 12 april 2018

Bij de noodcentrale in Brugge liep gisteren kort na de middag een melding binnen van loslopende reeën op de A19 in Wervik. Dat gebeurde rond kwart voor twee. De dieren liepen op de rijweg in de richting van Ieper. Een patrouille van de federale wegpolitie repte zich ter plaatse maar kon de dieren niet meer aantreffen. Het is niet voor het eerst dat er reeën opduiken op de snelweg in die regio. Vier jaar geleden waren ze zelfs de aanleiding van een ongeval op het grondgebied van Zonnebeke. (VHS/AHK)