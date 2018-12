Recordopkomst voor de Sylvesterloop Erik De Block

31 december 2018

In de Gapersgemeente is het al vele jaren een traditie dat men het jaar sportief afsluit tijdens de Sylvesterloop met start en aankomst in het Damien Feysstadion van voetbalclub KSK Geluwe. Er was dinsdagnamiddag met bijna driehonderd deelnemers alvast een recordopkomst.

“Lopen is populair, het is gratis, men moet niet vooraf inschrijven en het gaat om een tof concept”, verklaart Nicolas Galle van de vzw Dwars door Geluwe het succes.

Elk jaar is er een andere omloop en is dat telkens een verrassing. Alles verloopt samen in groep aan een joggerstempo, dus niet tegen de tijd en zonder klassement. “Het ging dit keer De Schiethoek in Kruiseke en dat was wel een flinke kuitenbijter”, aldus Nicolas. “Er was dit keer ook opvallend veel jeugd.”

Jong en oud was er. Gewezen postbode Remi Vuylsteker (85) uit Wervik was traditioneel de ouderdomsdeken. Hij kwam per fiets en vertrok ook per fiets. “Om de spieren wat los te maken”, aldus Remi bij zijn vertrek. Ook schepenen Bert Verhaeghe (Open Vld) en Geert Bossuyt (sp.a) liepen mee. Naast de inzet van diverse seingevers was er voor de veiligheid ook medewerking van de politie en Bernard Geldhof van Medimoto.

De afstand van deze duurloop bedroeg ongeveer tien kilometer. Wie het wenste, kon onderweg vroeger afslaan en het bij zes kilometer houden. Nadien was er in de kantine warme chocomelk, glühwein en peperkoek.