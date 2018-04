Rechter hecht geen geloof aan verhaal 'gewonnen' wagen 17 april 2018

02u39 0

Een duo uit Frankrijk is door de Ieperse rechter veroordeeld tot respectievelijk 7 en 9 maanden cel met uitstel voor het stelen van een wagen. De twee beweerden op de rechtbank dat ze de auto hadden gewonnen bij een spelletje biljart.





M.M. (27) en E.D. (27) namen de sleutels van de Kia mee, nadat de eigenaar die op café had achtergelaten. Later zouden ze de wagen hebben teruggebracht naar de eigenaar. Het parket van Ieper zag dat echter anders en bracht de twee voor de rechter voor autodiefstal.





"Klopt niet", aldus meester Marc Decramer, die de twee verdedigde. "Die gasten kennen elkaar goed en in de ambiance van het moment speelden ze een spelletje biljart met de wagen als inzet. De eigenaar diende echter klacht in bij de politie, maar van diefstal was hier geen sprake."





De rechter hechtte weinig tot geen geloof aan het verhaal en veroordeelde M.M. tot vier maanden cel met uitstel en E.D. tot zeven maanden cel, eveneens met uitstel. De twee moeten ook een boete betalen. (CMW)