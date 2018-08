Raymond blaast 103 kaarsjes uit 08 augustus 2018

02u42 0

In rusthuis Het Pardoen is Raymond Vanslembrouck 103 jaar geworden. Raymond was een goed wielrenner en won in 1935 vijftien koersen. Hij was de poulain van beroepsrenner Jef 'Tjeppen' Demuysere uit Wervik. Raymond vocht ook mee in de Leieslag in Kortrijk. Hij trouwde met Andrea Defever. In de winter was hij wever-grensarbeider, in de zomer schilder-behanger. Het koppel kreeg drie kinderen Charlotte, Ivan en Martine.





(DBEW)