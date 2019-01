Rapper G Goran is terug van weggeweest: “Nieuwe song is ode aan overleden tante” Erik De Block

11 januari 2019

16u14 0 Wervik Goran Staessen (22), die als G Goran dé hype van het najaar van 2015 werd, kondigde ongeveer twee jaar geleden op zijn Facebookpagina aan dat hij er de brui aan geeft. Met ‘Pret & Roapn’ heeft hij vier maanden lang Vlaanderen weten te beroeren. Goran uit de Dourdanstraat werkt aan zijn terugkeer. Er komt een nieuw nummer dat de rapper zelf schrijft en opdraagt aan zijn overleden tante Rosita Malfait.

“Ik had haar zeer graag en zat door haar overlijden in de put”, zegt Goran. “Mijn tante is ruim een jaar geleden overleden. Ze woonde in de Rozenlaan. Het wordt een gevoelig liedje. Een titel heb ik nog niet. Het nummer moet nog worden afgewerkt en opgenomen. Dat zal gebeuren in de professionele studio van Martijn Serlet. Voor de muziek ga ik op YouTube op zoek naar beatmakers en vraag hen hoeveel het kost wat ik wil. Wanneer het nummer er zal zijn, weet ik ook nog niet. Dat kan nog enkele maanden duren. Het kan ook sneller gaan en binnen enkele weken klaar zijn.”

Goran is momenteel werkloos. Hij werkte eerder voor het maatwerkbedrijf Westlandia in Ieper als tuinman. Het maatwerkbedrijf ’t Veer in Menen was zijn laatste werkgever. “Ik ben enkele maanden werkloos en aan het solliciteren”, klinkt het. “Ik zou het liefst een job vinden als tuinman of metaalarbeider.”

Goran Staessen kende vanaf het najaar 2015 een heel bewogen periode. “Het ging rap”, blikt G Goran terug. “Dat nummer ‘Pret & Roapn’ werd een hype. Het was een parodie op het nummer ‘Drank en Drugs’ van Ronnie Flex en Lil Kleine. De meeste reacties waren positief. Er zaten ook negatieve tussen, maar ik trok me daar nooit iets van aan.”

Het was zeer druk met de optredens. Het was echt niet meer te doen. We moesten van Gent naar Oostende en diezelfde dag dan nog naar Antwerpen. Waar ik optrad, stond het bomvol. We wisten dat die hype maar een paar weken of maanden zou duren. In 2016 liep het minder. Wat normaal was. Ik zong live in Brussel in de studio van radio MNM en dat vond ik het tofste. En dan nog tijdens de Ochtendshow van Peter Van de Veire.”

Goran is de zoon van Samia Lutin en Gino Staessen. Hij heeft nog een broer en zus. Goran is autistisch. “Mijn muziek gebruik ik als uitlaatklep”, zegt Goran. “Autisme houdt me niet tegen. Ik heb mijn vaste routine. Met mijn nummers wil ik de mensen een boodschap geven. Op school in Kortrijk werd ik gepest. Er waren er die me afpersten of van mij profiteerden. Nu laat ik me niet meer doen.”

“En of ik met mijn nieuw nummer weer ga optreden? “Ik denk het”, klinkt het. “Ik rapte al op mijn dertiende. Toen in het Nederlands, nu dus in het dialect. Ondertussen blijf ik op mijn Facebookpagina ‘kluchtige filmkes’ posten.”