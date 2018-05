Raoul Masschelein (69) overleden GRAAG GEZIENE KRACHT UIT VERENIGINGSLEVEN STERFT OP VAKANTIE ERIK DE BLOCK

17 mei 2018

02u31 0 Wervik Dinsdag is Raoul Masschelein (69) op vakantie in Zuid-Frankrijk onverwacht overleden. Hij was een icoon in het kleine Kruiseke, waar hij bijzonder verdienstelijk was in het verenigingsleven. Zo was Raoul veertig jaar voorzitter van de wielerclub Willen is Kunnen en hielp hij op Paasmaandag mee aan de organisatie van de jaarlijkse Kattenknippeling, het oudste volksspel van Wervik.

"Mijn ouders waren samen met een bevriend koppel uit Kruiseke tien dagen op vakantie in Zuid-Frankrijk", vertelt dochter Isabelle. "Ze deden een rondreis met de auto. Blijkbaar voelde mijn papa zich een paar dagen niet goed. Tijdens het wandelen, rustte hij even uit tegen een muur en zakte plots in elkaar. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren maar het heeft niet meer mogen zijn."





Raoul Masschelein was afkomstig uit het naburige Geluveld. Jarenlang was hij voor de ondertussen verdwenen drukkerij Sansen in Poperinge vertegenwoordiger en verkocht publiciteit voor het gratis huis-aan-huis blad Echo. Raoul werd later tot aan zijn pensioen archivaris in het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke.





Passie voor wielersport

De wielersport was voor hem een passie. Waar hij kon, fungeerde hij als signaalgever. Dat was vorige maand nog het geval tijdens Geluveld Koerse. Raoul was ook geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn dorp en was volop bezig met de voorbereidingen van de plaatsing van een Vredesmonument dat in november wordt onthuld.





Thuis had hij een enorme verzameling over alles wat met Kruiseke te maken had en klasseerde het allemaal in mappen. In Wervik was hij lid van de stedelijke werkgroep Eerste Wereldoorlog. Raoul was destijds secretaris van de Heemkring Zonnebeke en deed opzoekingen om artikels te schrijven in hun driemaandelijks tijdschrift Ons Zonneheem. Tientallen jaren schreef Raoul ook artikels voor 't Kruiseikeltje, het contactblad van de oud-leerlingenbond van de dorpsschool.





Raoul stond ook als gemachtigd opzichter aan vrije basisschool De Graankorrel en zetelde voor de sp.a zes jaar in de gemeenteraad van Wervik.





Meerwaarde

Schepen van Sport en Cultuur Geert Bossuyt (sp.a) is een dorpsgenoot van Raoul. "Hij was een heel graag gezien persoon in het verenigingsleven", aldus de schepen op de sociale media. "Ook voor de stadsdiensten was hij op cultureel en historisch vlak een meerwaarde. Het nieuws kwam zwaar aan."





Raoul was de echtgenoot van Annie Sarrazin, de voorzitter van de Kruiseikse Toneelvrienden. Hij laat ook zijn dochter Isabelle en haar zoon Victor achter.





Zijn tiendaagse vakantie zou normaliter vandaag eindigen. Het stoffelijk overschot wordt morgen gerepatrieerd. De datum van de uitvaartplechtigheid is nog niet bekend.