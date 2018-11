Raketmannen fietsen naar Citadel in het oude Rijsel 09 november 2018

De Raketmannen organiseren traditioneel op 11 november een mountainbiketocht met start en aankomst op stadsdomein Oosthove. Het is ondertussen al de zeventiende editie. Vorig jaar waren er door het regenweer 'maar' 730 deelnemers. Een jaar daarvoor waren er liefst 1.047. Er is keuze uit vier afstanden: 30, 43, 56 en75 kilometer. Voor de tweede keer is er ook een wegrit voor niet-mountainbikers. "Het parcours is weer helemaal in Noord-Frankrijk", aldus penningmeester Stefan Nollet. "Er liggen daar mooie, onverharde paden. En er is nog wat bos, het is heel landelijk en heel rustig. De verste afstand gaat tot de Citadel in Rijsel. Het is de eerste keer dat we tot daar rijden. Het is een heel mooi park in het oude Rijsel." Inschrijvingen van 8 tot 12 uur. Deelname kost 4 euro met vergunning en 6 euro zonder vergunning. Meer info: www.deraketmannen.be. (DBEW)