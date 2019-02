Raadslid klaagt wegverzakkingen in Molenstraat nog maar eens aan Erik De Block

27 februari 2019

15u17 0 Wervik Nieuwkomer Kristof Vandamme (CD&V) heeft de wegverzakkingen in de drukke Molenstraat (N311) nog maar eens aangekaart op de gemeenteraad. De verzakkingen worden steeds groter.

De situatie aan de sociale flats De Klimop is ronduit slecht. Iets verderop, aan Tattoo Jelke en café Lusterke, zijn ook al verzakkingen. “Deze situatie is schandalig”, vindt Kristof Vandamme. “We willen zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen, maar voor zwakke weggebruikers is de Molenstraat veel te gevaarlijk. Om die wegverzakkingen te ontwijken, rijden fietsers nu soms zelfs op het voetpad, wat dan weer gevaarlijk is voor voetgangers.”

De Molenstraat is een gewestweg en dus niet de bevoegdheid van de gemeente. “We hebben in oktober nog samengezeten met het Agentschap Wegen en Verkeer en de aanbesteding van de werken zou voor dit jaar zijn”, weet burgemeester Youro Casier (sp.a). “In afwachting hebben we een tijdelijke oplossing gevraagd.”

De heraanleg van de Molenstraat dateert ondertussen al van 2000. Het asfalt maakte na de rioleringswerken plaats voor een rijbaan in betonstraatstenen. In 2014 vertoonde de weg de eerste sporen van verzakkingen.