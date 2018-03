Putten Stationsstraat zijn dicht 15 maart 2018

Arbeiders van de technische dienst kwamen woensdag met koude asfalt de putten in de Stationsstraat dichten. Zoals vorige week vermeld in deze krant waren de kasseien er op een twintigtal plaatsen beschadigd. Waardoor de stad ingreep en verbeteringswerken liet uitvoeren.





Bepaalde basaltkasseien vertoonden afbrokkeling aan de oppervlakte met een uitbrokkeling van ongeveer één à twee centimeters. Andere kasseien vertoonden netscheuren aan de bovenkant, doch brokkelen nog niet af. De ontstane uitbrokkeling is opgevuld met koude asfalt en lichtjes bijgewerkt met zand. In de toekomst vinden in de stationsomgeving wegen- en rioleringswerken plaats. Hiervoor moet nog een ontwerper worden aangesteld. (DBEW)