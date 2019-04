Provincie gaat fietspad langs Reutelbeek aanleggen Erik De Block

01 april 2019

14u55 0 Wervik De provincie gaat een fiets- en wandelpad langs de Reutelbeek in Geluwe aanleggen. Het gaat om een afstand van 480 meter, tussen de Lourdesstraat en de expresweg N58.

Het dubbelrichtingsfietspad zal 2,5 meter breed zijn. Naast de beek wordt een afsluiting in houten palen geplaatst, op een meter van het fietspad. De tussenstrook wordt verhard met grasbetontegels en ingezaaid met gras. In de bredere groenzones naast het fietspad worden enkele knoteiken aangeplant.

Tien jaar geleden werd al een eerste stuk van 390 meter aangelegd tussen de Reutelbeekstraat en de Lourdesstraat. Het nieuwe fietspad zal hierop aansluiten. De bewoners van de wijken tussen de Lourdesstraat, Reutelbeek, Menenstraat en de N58 zullen zo veilig en comfortabel naar de dorpskom van Geluwe kunnen fietsen. Dankzij de groene omgeving heeft het traject ook een recreatieve meerwaarde.

De werken starten in het najaar en zullen zestig dagen duren. De kostprijs is geraamd op 238.291,35 euro. De provincie neemt 34 procent van de kosten, of 81.019,06 euro, voor haar rekening. De stad Wervik staat in voor de andere 66 procent, of 157.272,29 euro, maar krijgt wen een Europese subsidie van 55 procent.