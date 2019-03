Proper Wervik telt na één jaar al 175 vrijwilligers: “Ons aantal groeit elke dag” Erik De Block

21 maart 2019

11u08 0 Wervik De burgerbeweging ‘Proper Wervik’ is na iets meer dan een jaar een echt succes. Momenteel telt de organisatie al 175 vrijwilligers. Ze ruimen op hun eigen tempo en op zelfgekozen tijdstippen zwerfvuil op. De vrijwilligers verzamelen afval in witte zakken die later worden opgehaald.

Erepolitierechter Christiaan Voet zet sedert begin vorig jaar als coördinator zijn schouders onder een ambitieus en opmerkelijk project: Wervik-Geluwe-Kruiseke volledig zwerfvuilvrij maken en houden. “Het is in Vlaanderen wellicht de eerste keer dat een ‘burgerbeweging’ zich inzet om zwerfvuil op te ruimen”, aldus Christiaan Voet. “De vrijwilligers zijn allemaal mensen die een ideaal hebben en echt wel hun best doen. We beschikken momenteel over zo’n 175 vrijwilligers. Dat aantal groeit iedere dag. Ook de laatste weken kwamen er weer heel wat vrijwilligers bij. Onder meer uit Geluwe, waar onder impuls van vrijwilliger Jan Goemaere flyers zijn verdeeld. Sinds nieuwjaar tel ik zo’n dertig extra vrijwilligers. De volgende stap is structuur brengen in die grote groep en hen beter verdelen over het grondgebied. We moeten ook nog kijken voor bolderkarren en langere grijpstokken.”

Het project geniet de volledige steun van de stad Wervik, het OCMW en de afvalintercommunale Mirom Menen. De vrijwilligers worden uitgerust met een fluohesje met daarop ‘vrijwilliger proper Wervik’, handschoenen, een grijpstok en prikstok en een aantal witte zakken. Er zijn ook affiches beschikbaar. Via de stad worden de vrijwilligers ook verzekerd. Vrijwilligers kunnen zich melden via chris.voet@telenet.be of 056/31.24.39.

Zaterdag van 10 tot 12 uur is er een grote lente schoonmaakactie met vrijwilligers en verenigingen. Een tachtigtal deelnemers schreven in. Er verzamelen zo’n 45 deelnemers aan de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe, waaronder de leden van Chiro Speratoker. Op de Steenakker in Wervik start een 25-tal personen en aan de Heilig Hart kerk in Kruiseke een tiental.

“Behalve een twaalftal deelnemers die via Proper Wervik al geregeld opruimt, nemen ook heel wat andere personen deel aan de zwerfvuilactie”, aldus schepen van Groen en Propere Stad Ann Degroote (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Het ruimen van zwerfvuil kost de gemeenschap jaarlijks enorm veel geld. We doen er alles aan om de sluikstorters te bestraffen, maar helaas kunnen we niet iedereen bij de kraag vatten. Van zeven gevallen vorig jaar is de dader onbekend. Tien sluikstorters hebben we kunnen strikken. Zeven daagden niet op en kregen een GAS-boete.”