Programma dorpsfeest is compleet Erik De Block

27 januari 2019

09u09 0 Wervik Het programma van het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ op vrijdag 20 en zaterdag 21 september ligt volledig vast.

De organisatoren maakten eerder al bekend dat er op vrijdagavond in de Sint-Dionysiuskerk een concert van Willem Vermandere plaatsvindt. Voor zaterdag in de feesttent werden eerder al zanger Rinus uit Nederland, het duo PartyfrieX eveneens uit Nederland en dj Gunther D van Studio Brussel geboekt.

Ondertussen kwamen door nu ook nog Yves Segers, Jettie Pallettie, Sam Gooris en dj Snes bij. Het wordt ’s avonds betalend. De organisatoren willen iets in de sfeer van Kamping Kitsch, het festival dat elk jaar in Kortrijk plaatsvindt. Die naam mogen ze natuurlijk niet gebruiken en daarom doen het comité ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ een oproep voor voorstellen voor een originele naam. Voorstellen voor de naam voor het avondprogramma zijn welkom via de Facebookpagina of per e-mail: ontdek.geluwe@gmail.com. Wie zorgt voor de meest originele naam, krijgt twee vip-kaarten.

De vorige editie van het dorpsfeest was in 2013.