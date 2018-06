Profrenner Maxime Vantomme op CD&V-lijst VERRASSING VAN FORMAAT: ERIK DE BLOCK

26 juni 2018

02u33 0 Wervik Profwielrenner Maxime Vantomme (32) staat in Wervik op de CD&V-lijst voor de verkiezingen in oktober. CD&V maakte het verrassende nieuws gisteravond bekend in het supporterslokaal van Jasper Stuyven, die op het BK in Binche derde eindigde.

Vader André Vantomme groeide op in Wervik, was onderwijzer in Zillebeke, en woont al enkele jaren weer in de Tabaksstad. Ook zoon Maxime zocht zijn roots weer op en hielp mee de rijwoning van zijn grootmoeder verbouwen. Hij woont er samen met zijn vriendin Leonie Vanderjeugt, afkomstig uit Boezinge. Leonie koerst trouwens ook. Bij de vrouwen elite reed ze zondag trouwens ook het BK in Binche.





Op de CD&V-lijst prijkt Maxime op de dertiende plaats. "Hij wil vooral meewerken aan het promoten van sport voor jong en oud", aldus lijsttrekker Bercy Slegers. " Ook woonbeleid interesseert hem. Wervik moet aantrekkelijker gemaakt worden voor jonge mensen."





De eerste contacten met de renner van WB-Aqua Protect-Veranclassic dateren van begin februari. "Ik had altijd al interesse in politiek en had er eigenlijk vroeger al aan gedacht om de stap te zetten", zegt Maxime. "Nu ben ik in de herfst van mijn carrière dus dit is het ideale moment."





September is voor de beroepsrenners altijd een drukke koersmaand maar het is natuurlijk ook campagnetijd. "Tijdens de week ben ik in die periode meestal thuis", aldus Vantomme. "In het begin zal ik natuurlijk nog wel een beetje aftasten."





Ook door N-VA gevraagd

"Maxime is al op veel van onze vergaderingen geweest", aldus Bercy Slegers. "Toen ik samen met Kristof Vandamme de eerste keer bij hem thuis ben geweest, hadden we direct een goed gevoel."





Overigens polste ook N-VA Maxime om op de lijst te komen staan.





Al even opmerkelijk is dat advocaat en assisenpleiter Marc Decramer (68) uit de Nieuwstraat lijstduwer wordt en voor de eerste keer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat. Liefst dertig jaar lang was hij partijvoorzitter van de plaatselijke afdeling van eerst de CVP en dan CD&V. In 1995 nam hij deel aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement. Decramer heeft vijftien assisenzaken op de teller. "Ik ga op de lijst staan om over de partijgrenzen heen de toekomst van Wervik mee vorm te geven", zegt hij.