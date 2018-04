Proeverij in de Nieuwstraat 26 april 2018

Drie handelszaken op het einde van de Nieuwstraat bundelen zaterdag de krachten voor een verwennerij. Iedereen is van 10.30 uur tot 18 uur welkom voor proevertjes. In de slagerij Brillant is er een degustatie van varkensvlees Glorius. Bakkerij Frimout stelt 't Wervikaantje voor, een gloednieuw brood. Wat verderop bij Marleen Salomez is er een wijndegustatie. (DBEW)