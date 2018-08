Proefproject zone 30 in stadscentrum ZOEN- EN VROEMZONE AAN SCHOLEN HELLESTRAAT EN SPELDENSTRAAT ERIK DE BLOCK

30 augustus 2018

02u43 0 Wervik Met de start van het nieuwe schooljaar investeert het stadsbestuur in meer verkeersveiligheid. In het stadscentrum komt er vanaf zaterdag overal zone 30. Het gaat om een proefproject. Aan de ene kant van het stadscentrum wordt het zone 30 tot de Barrierestraat, aan de andere kant tot de Prinsenstraat.

"Ik besef dat ik bij een deel van de bevolking me niet populair zal maken met het invoeren van deze maatregel", zegt schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Maar dit is in het belang van onze schoolgaande jeugd en de zwakke weggebruikers. Ik doe niet aan politiek om me populair te maken, ik doe aan politiek om dingen te veranderen."





Het proefproject komt er op voorstel van het schepencollege en na advies van de gemeentelijke mobiliteitscommissie. "Door het invoeren van deze maatregel zijn we ervan overtuigd dat dat zal zorgen voor een aangenamere woonkern, waarbij we het risico op ongevallen terug zullen dringen", aldus schepen Vantomme. "Als we de zwakke weggebruikers en fietsers meer plaats wensen te geven in het verkeer, dan moeten we maatregelen nemen in de binnenstad, want Wervik heeft een historisch centrum met smalle straten waar het aanleggen van fietspaden praktisch onmogelijk is wegens een gebrek aan ruimte. De fietsers krijgen daardoor dikwijls een onveilig gevoel en ouders riskeren het niet om met de kinderen naar school te fietsen. Laat staan dat ze de kinderen alleen naar school laten fietsen.





Mobiliteitscommissie

"De deskundigen, politici en hulpdiensten waren in de mobiliteitscommissie lovend voor het gewaagde voorstel en keurden dit net als het schepencollege unaniem goed. De politie zal ervoor zorgen dat de maatregel gehandhaafd wordt door op zeer regelmatige basis te controleren. Na een aantal maanden gaan we evalueren."





Deurhangers

Open Vld pakte twee jaar lang uit met een enquête. Er werden 6.300 deurhangers verspreid. "Uit de antwoorden blijkt dat 57 procent vragende partij is voor het invoeren van zone 30 in het stadscentrum", weet schepen Bert Verhaeghe. "Bovendien wil zeventig procent meer fietsveilige verbindingen."





Aan de scholen in de Hellestraat en Speldenstraat komt er ook een zoen- en vroemzone, waar ouders hun kinderen 's ochtends uit de wagen kunnen laten stappen. "Die twee scholen van het Gemeenschapsonderwijs waren hiervoor vragende partij", aldus Vantomme.





Het proefproject met het invoeren van een schoolstraat in de Sint-Jorisstraat wordt verlengd. "Het is de bedoeling dat de resultaten de volgende mobiliteitscommissie halfweg september worden besproken en geëvalueerd. Bij groen licht wordt deze bestendigd", aldus schepen Vantomme.





Zijn collega van Onderwijs Geert Bossuyt (sp.a) voegt er nog aan toe dat de Sint-Jorisstraat misschien ook na de lesuren in de namiddag een schoolstraat wordt. "We hebben een overleg gevraagd met de ouderraad om dit nog eens te bekijken", aldus schepen Bossuyt.