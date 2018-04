Proefproject met zone 30 in stadscentrum 25 april 2018

02u30 0 Wervik Op voorstel van het schepencollege en na advies van de gemeentelijke mobiliteitscommissie komt er gedurende een aantal maanden een proefproject met overal zone 30 in het stadscentrum.

"Door het invoeren van deze maatregel zijn we ervan overtuigd dat dit zal zorgen voor een aangenamere woonkern waarbij we het risico op ongevallen terug zullen dringen", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Als we de zwakke weggebruikers en fietsers meer plaats wensen te geven in het verkeer, dan moeten we maatregelen nemen in de binnenstad, want Wervik heeft een centrum met smalle straten waar het aanleggen van fietspaden praktisch onmogelijk is. Bij het invoeren van een zone 30 is het ook mogelijk om in een deel van de Speiestraat, mits het aanbrengen van een fietssuggestiestrook, het fietsen toe te laten in beide richtingen. Nu mogen fietsers niet rijden in het stuk tussen Oosthove en richting de Toekomststraat", aldus de schepen.





"De zone waar het exact zone 30 wordt, moet nog worden afgebakend. Ik veronderstel dat we gaan voor een proefperiode van drie à zes maanden. Daarna wordt de evaluatie besproken op het schepencollege en vragen we opnieuw advies aan de mobiliteitscommissie." (DBEW)