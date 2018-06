Primeur: bib Geluwe wordt volautomatisch VANAF NAJAAR IS BIBLIOTHEEK ONBEPERKT OPEN ERIK DE BLOCK

16 juni 2018

02u42 0 Wervik De bibliotheek in Geluwe zal vanaf het najaar toegankelijk zijn buiten de vaste openingsuren. Geluwe en Bree (Limburg) krijgen de primeur voor een onbemande bibliotheek.

Vaste gebruikers zullen na de zomer in de bibliotheek van Geluwe een unieke code krijgen. Met die code zullen ze in combinatie met hun elektronische identiteitskaart elke dag binnen kunnen. Om bijvoorbeeld boeken of dvd's te komen inleveren en ontlenen. Of om in de leeszaal de krant of een tijdschrift te lezen.





Laat werken

Een onbemande bibliotheek zou bijvoorbeeld zelfstandigen ten goede komen. "We hoorden van vaste bezoekers dat de openingsuren van de bib voor sommige mensen ontoereikend zijn of niet passen", aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). "Bijvoorbeeld voor iemand die pas naar de bib kan na sluiting van zijn of haar winkel of kantoor. Of voor mensen in loondienst die laat moeten werken."





Vantomme begint met het filiaal in Geluwe en gaat dan evalueren. Het is de bedoeling dat het systeem ook in de bib in Wervik wordt geïnstalleerd." Er komen in Geluwe camera's, nieuwe sloten en ook de verlichting wordt geautomatiseerd. Het bestek komt op de gemeenteraad begin juli.





De bib is nu gesloten op dinsdag, zaterdagnamiddag en op zondag. Met deze automatisatie gaat de bibliotheek onbeperkt open zijn. Op het budget is er voor het project een krediet van 137.000 euro voorzien.





"In de twee bibliotheken worden ook de zelfontleenbalies vernieuwd", legt de schepen uit. "Het grote voordeel is dat de openingsuren van de bibliotheek uitgebreid kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat er overdag geen personeel meer aanwezig zal zijn. Ons personeel is belangrijk om bijvoorbeeld informatie te verstrekken of de bezoekers met vragen te begeleiden. Voor deze dienstverlening scoren we overigens goed. Onlangs kreeg onze bib door de Universiteit van Antwerpen een mooi rapport voor zijn informatieverstrekking door het personeel. We kregen blijkbaar bezoek van een mysteryshopper."





Toeval

Dat Geluwe en aan de andere kant van het land Bree met dit innoverend project bij de eerste bibs in Vlaanderen zijn, blijkt louter toeval. "We doen beide een beroep op dezelfde firma, vandaar", zegt de schepen.





"Het systeem bestaat al in het buitenland. De voornaamste doelstelling is meer open te zijn en van de bib nog meer een ontmoetingsplaats te maken. We zijn er als stadsbestuur van overtuigd dat meer service bieden een goede zaak is voor onze bevolking."





Een bibliotheekpas kost voor volwassenen per jaar vijf euro. Boeken lenen is gratis voor een periode van vier weken.