Prijzen winnen op vrijdagmarkt 06 juli 2018

Voor het veertiende jaar op rij kan je in juli en augustus op de wekelijkse vrijdagmarkt op de Steenakker en het Sint-Maartensplein prijzen winnen. Per aankoop krijg je een stempel en met een volle spaarkaart van tien stempels maak je kans op één van de 120 waardebonnen ter waarde van 12,50 euro. De prijzenpot bedraagt 1.500 euro. De volle spaarkaarten kan je afgeven aan het onthaal in het stadhuis. Het stadsbestuur voorziet samen met de marktkramers ook in animatie. Dat gaat van een clown en een ballonnenblazer tot een draaimolen en schminkstand. Er valt altijd wel iets te beleven. (DBEW)