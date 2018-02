Priester Jozef Renty (98) is overleden 02 februari 2018

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis is woensdagnacht Jozef Renty (98) overleden. Hij was jarenlang pastoor in het kleine Kruiseke. Jozef Renty was afkomstig uit Westende en werd tot priester gewijd in 1944. Hij was eerst negen maanden medepastoor in Roesbrugge en werd dan medepastoor in Boezinge. Daar bleef Jozef Renty maar liefst 29 jaar. In 1979 werd hij benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Kruiseke. Toen Jozef Renty 75 jaar werd, bood hij zijn ontslag aan bij de bisschop maar die drong erop aan dat hij nog wat in Kruiseke zou blijven. Hij was toen een van de oudste dienstdoende pastoors van het bisdom Brugge. In 2001 kreeg hij eervol ontslag. Een vervanger kwam er op de Heilig Hartparochie nooit. Jozef Renty bleef in de pastorie naast de kerk wonen en verhuisde enkele jaren geleden naar het rusthuis.





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 8 februari om 10 uur in de Heilig Hartkerk in Kruiseke. (DBEW)