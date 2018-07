Pret met zeepbellen tijdens Gapersfeesten 10 juli 2018

Dankzij onder meer het prachtig weer zijn de Gapersfeesten zaterdag in Geluwe een succes geworden.





De handelaars zetten hun deuren open, er waren koopjes te doen. Er was een straatfestival met nationale en internationale artiesten. In de verschillende straten was er voor de kinderen heel wat te beleven. Zij vermaakten zich met zeepbellen en vonden zo toch een beetje verkoeling. Op de hoek van de Ieper- en Kerkstraat vond vanuit een hoogtewerker de Gapersworp plaats. Tegen de avond was er heel wat volk.





"Waarschijnlijk kwam het feest traag op gang omdat het kort na de middag veel te warm was. Anderen hadden misschien net iets te lang doorgezakt na de match van de Rode Duivels", aldus Ignace Caulier van het Gaperscomité. "We zijn heel tevreden over alles."Gisteren vierde de brandweer het 150-jarig bestaan en waren er in de feesttent meer dan vijfhonderd eters. (DBEW)