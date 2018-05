Postbode wint hoofdprijs Canard Koerse 09 mei 2018

Postbode Wim Vuylsteker uit Wervik wint de hoofdprijs van de succesvolle Canard Koerse zondagnamiddag op de Leie: een reischeque van 3.000 euro. Alles gebeurde in aanwezigheid van gerechtsdeurwaarder Christophe Vancappel uit Ieper. Er werden maar liefst 4.912 badeendjes geregistreerd. Ieder badeendje had een nummer, gelinkt aan de persoonlijke code. Zo kwam men uit bij de winnaars. Postbode Wim Vuylsteker (44) won de hoofdprijs. "Ik ben niet naar de Canard Koerse geweest want ik zat thuis naar Club Brugge-Anderlecht te kijken", vertelt 'facteur Wim'. "Tot mijn telefoon plots rinkelde en iemand van de organiserende serviceclub Lions Ieper-Poperinge me het nieuws meldde en vroeg of ik naar de prijsuitreiking in Oosthove kon komen. Het winnend kraslotje kocht ik in retroherberg In den Grooten Moriaen. En waarheen de reis zal gaan? Mijn partner Stephanie zou graag een cruise maken", aldus de winnaar. (DBEW)