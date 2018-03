Populieren gerooid nabij Leiekaai 28 maart 2018

Op de perceelsgrens van het stadsdomein Oosthove en het laatste van de drie appartementsblokken van Residentie Belle Vue op de Leiekaai is in opdracht van de stad een hele rij Italiaanse populieren gerooid. "Dat gebeurde onder meer omwille van de veiligheid", zegt schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "Die bomen konden een gevaar betekenen en vroeg of laat kraken." Op de Leiekaai komen veel wandelaars en vooral fietsers voorbij. Ook de bewoners van de flats van Residentie Belle Vue zijn tevreden met de bomenkap, want nu hebben ze een veel mooier zicht op de Leie. (DBEW)