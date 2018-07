Pop-upmuseum lokt bijna 1.000 bezoekers 17 juli 2018

Jimmy Deschryvere opende zaterdag en zondag in zijn woning middenin het stadscentrum in de Vlamingenstraat een pop-upmuseum. De tentoonstelling 'Wervik door de eeuwen heen' lokte bijna duizend bezoekers.





Dit weekend was er het stadsfestival Wervik 2050 met een heel uitgebreid programma. Wervik en Wervicq-Sud bestaan 250 jaar en vierden dat samen.





Jimmy Deschryvere exposeerde 100 à 200 objecten die hij opviste uit de Leie. De oudste dateren uit de periode van de Kelten, die loopt vanaf 1.000 jaar voor Christus tot enkele eeuwen na onze jaartelling, de jongste uit de achttiende eeuw. Hij liet de meest herkenbare stukken zien. Zoals munten, zwaarden en sporen. Tijdens de zomerkermis volgende maand zal het pop-upmuseum opnieuw te bezoeken zijn.





(DBEW)