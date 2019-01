Pop-up Bar Bâton gaat weer open Erik De Block

08 januari 2019

In de landelijke Stokstraat 12 in Geluwe openen Jo Stragier en Eveline Noordijk in hun huis vanaf komend weekend terug hun pop-up Bar Bâton.

Ze serveren er zelfgemaakte hapjes en originele drankjes. Bar Bâton was de eerste keer de vorige zomer vanaf eind juni tot eind augustus open en dat werd een succes. De vele passanten op de Tabaksfietsroute waren toen alvast een troef.

Bar Bâton Winter zal open zijn op vrijdag en zaterdag telkens vanaf 17 uur en zondag vanaf 14 uur. Veel binnen en een beetje buiten. Super gezellig, haardvuur, originele hapjes en lekkere drankjes.

Jo Stragier baatte van 1989 tot 1994 op het Sint-Maartensplein in Wervik het toen bloeiende jeugdcafé Den Gieter uit. Nu staat het al enkele jaren leeg. Jo groeide op in Wervik, Eveline in Neerwaasten. Jo is zelfstandige interieur- en standenbouwer. Eveline runt De Groene Praktijk en gebruikt voor de pop-upbar de ruimte waar ze anders elke maand een workshop bloemschikken geeft.