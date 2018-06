Politie houdt solidariteitsactie aan stadhuis 05 juni 2018

Vandaag vindt de uitvaartplechtigheid plaats van de twee politieagenten die vorige week dinsdag door een laffe terreurdaad in Luik werden vermoord. Het lokaal commissariaat van de politie doet mee aan de oproep van het 'Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel' om als teken van verbondenheid vandaag deel te nemen aan een solidariteitsactie. Dat zal om 11 uur plaatsvinden op het Sint-Maartensplein vlak voor het stadhuis.





Respect

Men zal de sirenes van de dienstvoertuigen laten loeien. "We nodigen hiermee de overheden uit om samen na te denken over ons dagelijks politiewerk in een snel veranderende wereld", klinkt het bij het syndicaat. "Respect en solidariteit, maar ook een oproep tot reflectie."





(DBEW)