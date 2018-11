Petanqueclub De Macote huldigt clubkampioenen 23 november 2018

Petanqueclub De Macote heeft het zesde seizoen achter de rug en huldigde in aanwezigheid van het stadsbestuur in zaal Kapittel de nieuwe clubkampioenen. Die eer was weggelegd voor Patrick D'hondt. De tweede plaats was voor Ludovic Veldeman. Bruno Vandenbroucke legde beslag op de derde plaats. Claude Pinoy eindigde vierde, Geert Deram vijfde. Bij de dames is Mélissa Masson opnieuw kampioen voor Sandrina Carrein en Gina Aktes. Het seizoen loopt van maart tot november. De club telt 40 actieve leden. Er wordt elke zondagvoormiddag gespeeld op het stadsdomein Oosthove.





(DBEW)