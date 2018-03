Pas 19 en al vier boeken geschreven AUTEUR BART VANHEE WINT PUBLIEKSPRIJS MET LAATSTE WORP ERIK DE BLOCK

24 maart 2018

02u46 0 Wervik Bart is nog maar 19 en heeft al vier boeken geschreven, zijn eerste op zijn 14de. Met zijn vierde boek, een bundel kortverhalen getiteld 'De dood schuilt in een klein boekje', heeft hij nu de publieksprijs van BoekGoud gewonnen in de categorie 'thrillers'.

Uitgeverij Boekscout uit Soest, de grootste moderne uitgeverij van Nederland en België, wil met de prijs auteurs stimuleren om met hun schrijftalent aan de slag te gaan. De publieksprijs is de prijs van het lezende publiek. Bijna tienduizend enthousiaste lezers bepaalden wat de beste boeken van 2017 waren. Via een online verkiezing streden de boeken onderling om winnaar te worden in hun genre. In elk genre won het boek met de meeste stemmen. Enkele lovende woorden van de stemmers luidden als volgt: "Het boek houdt een mooi evenwicht tussen spanning en humor, dat ervoor zorgt dat je elk verhaal in één keer wil uitlezen. Daarnaast zijn de personages mooi uitgewerkt door ze te karakteriseren in enkele rake zinnen." Of nog: "Bart slaagt erin om in vier gevarieerde kortverhalen de lezer telkens opnieuw mee te zuigen in een spannend avontuur. Met rijke beschrijvingen bouwt hij gestaag op tot een overweldigende climax waarbij geen personage lichamelijk of geestelijk gespaard wordt."





Fantasy

De jonge auteur woont in de landelijke Pollepelstraat en is de zoon van Marc Vanhee en Greta Standaert. Op zijn 14de schreef hij zijn eerste boek: het bijna 100 bladzijden tellende 'Firefield: de vervloekte berg'. Het verhaal speelt zich af in een fantasiewereld. "Eigenlijk is het allemaal begonnen op vakantie toen we aan het wandelen waren langs meren en door het bos", vertelt Bart. "Het winnend boek heb ik vorige zomer afgewerkt. De vier kortverhalen tellen samen ongeveer 180 bladzijden. Ondertussen ben ik in mijn hoofd al mijn vijfde boek aan het uitwerken. Het wordt het boek met het meeste aantal bladzijden tot nog toe. Daarom zal het schrijven wel een aantal maanden duren."





Bart volgt ook taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent én hij is leider van de knapen van KSA Menen. Wel een druk leven. "Maar schrijven is een hobby. Hoeveel ik schrijf, hangt af van periode tot periode. Het kan evengoed zijn dat ik twee weken niets doe." Bart is ook nog eens monitor voor de speelpleinwerking in Dadizele. Hij wil later leerkracht worden of in de media aan de slag gaan.





Zijn laatste boek is te koop in de Standaard Boekhandel en kost 20 euro.