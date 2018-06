Parkkermis in 't Portaal 08 juni 2018

02u56 0

Op de Sint-Jozefsparochie is het dit weekend Parkkermis. In en rond de parochiezaal 't Portaal in de Kruisekestraat valt er heel wat te beleven. Het feestprogramma vangt vrijdag om 18 uur in de Klijtbosstraat aan met de vinkenzetting Kampioenschap van de Tabaksstreek. Vanaf 19 uur is er traditioneel een kaaskaarting. De winnaars hebben keuze uit een assortiment kazen. Ook zaterdag vanaf 18 uur en zondag vanaf 10 uur is er een kaaskaarting.





Zondag kan je vanaf 11 uur genieten van een aperitief. 's Middags wordt op Vaderdag een kermismaaltijd geserveerd. Deelname kost 17 euro. Inschrijven bij Mariette Berteloot, Kruisekestraat 110. Doorlopend is er in 't Portaal tombola met altijd prijs.





(DBEW)