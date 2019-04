Overval in juwelierszaak haalt gemeenteraad Erik De Block

03 april 2019

15u48 0

De mislukte overval in de juwelierszaak Verhaege-Vandamme in de drukke Molenstraat dinsdagvoormiddag haalde diezelfde avond ook de gemeenteraad. Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) maakte van het nieuw huishoudelijk reglement gebruik om nog in de namiddag een actualiteitsvraag in te dienen. “Dat de daders zijn gevat en dat ze er niet in geslaagd zijn om buit te maken is alvast zeer goed nieuws”, aldus Bercy. “Te benadrukken valt dat de vrouw van de juwelier en de politie zeer alert hebben opgetreden. Waarvoor onze welgemeende felicitaties.”

Bercy Slegers had voor de burgemeester een hele reeks vragen over het voorval. Zo wilde ze weten of alle daders zijn gevat en wie er alarm sloeg. “En zijn het effectief Fransen zoals we in de media kunnen lezen, welke politiepatrouille en van welke politiezone was het eerst ter plaatse, zijn de daders lid van een bende, was dit hun eerste voorval ?”

“Ik mag over de feiten niet in detail treden en verwijs naar het parket”, reageert burgemeester Youro Casier (sp.a). “Wat ik weet, is dat in de winkel het aanwezig systeem heeft gewerkt en de daders zo werden geklist. Ik ben zeer verheugd dat de politie zeer goed hun werk heeft gedaan en de vrouw van de juwelier kordaat optrad. Het kon veel erger zijn geweest.”

Bercy Slegers peilde ook naar het aantal woninginbraken vorig jaar en wilde weten of er al dan niet een stijging is. De burgemeester beschikt over geen cijfers van de politie.