Ouders uit de buurt overmeesteren exhibitionist 29 mei 2018

02u35 0

In de Remi Ghesquierestraat in Geluwe bij Wervik zijn enkele buurtbewoners er zaterdagmiddag in geslaagd om een exhibitionist te overmeesteren. De man toonde zijn geslachtsdelen aan kinderen in de wijk en begon zelfs te masturberen. Toen de kinderen dat vertelden aan hun ouders, besloten zij het heft in eigen handen te nemen. De ouders stapten onmiddellijk op de man af en belden de politie. Ze slaagden erin om de man in bedwang te houden tot de politie ter plaatse was om hem in de boeien te slaan. De man werd daarna voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zal zich later moeten verantwoorden voor zijn daden voor de rechtbank. (DBEW/AHK)