Ouderfeest KSA Grensvuur 13 april 2018

KSA Grensvuur pakt op zaterdag 14 april vanaf 19.30 uur in GC Forum uit met het tweejaarlijks ouderfeest. Thema is dit keer 'wat als ... ?'





Alle leden en ook de leidingploeg zullen met dans en toneel schitteren als echte podiumsterren. Heel deze week vinden er repetities plaats. Tickets kosten 2,50 euro en zijn onder meer te koop in de slagerij Bart en Inge in de Leiestraat. (DBEW)