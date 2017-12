Oudejaar in De Jukte 02u37 0

Jeugdhuis De Jukte viert oudejaar met diverse dj's en om middernacht zelfs vuurwerk. Vanaf 22 uur tot 23.30 uur draait dj Fienesse. Daarna volgt Stonebox tot 1 uur. Volgende aan de beurt is dan dj Br3in3. Vanaf 2.30 uur komt dan dj Rum in de Beke. Als afsluiter staat vanaf 4 uur Phrixus op de affiche.





De toegang is gratis. (DBEW)