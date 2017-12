Oudejaar in De Bierpompe 02u28 0

Jeugdhuis De Bierpompe, op de hoek van de Nieuw- en Donkerstraat, viert oudejaar vanaf 23.30 uur. Voor de zwoele beats zorgt dj Desperado. Hij is een vaste waarde op Festival Dranouter en zet er de biertent altijd in vuur en vlam. De toegang is gratis. (DBEW)