Oude nachtwinkel eindelijk gesloopt 08 mei 2018

In de Leiestraat is gisteren de sloop van een gewezen nachtwinkel begonnen. De aanvraag werd ruim drie jaar geleden al ingediend. Het einde van een vuile plek in het centrum. "Een doorn in het oog van veel mensen, en niet enkel de buurtbewoners", aldus schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) destijds in deze krant. Naast de nachtwinkel bevond er zich een tijdlang ook een pitazaak. Beide handelspanden zijn al jaren gesloten. (DBEW)