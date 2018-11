Oude muziekacademie wijkt voor parking 30 november 2018

02u26 0

De afbraak van de gewezen muziekschool in de Gasstraat, naast de brandweerkazerne, is volop aan de gang. Het gebouw bevond zich in slechte staat en stond leeg. Het filiaal van de Academie Muziek & Woord sloot eind juni vorig jaar de deuren en verhuisde in september vorig jaar naar de gebouwen van het gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat. Het gebouw werd nadien enkel nog gebruikt door de fotoclub Kiknu. "Ondertussen gebruikt de fotoclub een lokaal in het gemeenschapscentrum De Gaper in Geluwe", aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). "We zoek nog een oplossing voor de berging van het audiodidactisch materiaal van Kiknu." Op de grond van de gewezen muziekschool komt er een openbare parking. (DBEW)