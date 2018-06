Oude Beselarestraat al in ban van WK 02 juni 2018

Het eerste deel van de Oude Beselarestraat kleurt zwart-geel-rood, helemaal in de sfeer van het WK voetbal in Rusland. Er hangen kleine vlagjes zigzag over de straat, net zoals twee jaar geleden voor het EK. "Zaterdagmorgen gaan we de straat echt vol vlaggen hangen, dat valt mooi samen met de opening van de vernieuwde bakkerij Youri", zegt Frank Vandekerckhove. "Op zaterdag 23 juni spelen de Rode Duivels tegen Tunesië en dat koppelen we aan een straatfeest met een barbecue. Op de straat zullen er twee tenten staan. In het atelier van bakker Youri komt er een groot scherm. De mensen samenbrengen is net zoals de vorige keer de bedoeling."





En worden we straks wereldkampioen? "Luister, ik denk dat de kwartfinales halen het maximale haalbare is. Het samenspel bij onze nationale ploeg lukt niet altijd." (DBEW)