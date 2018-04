Oproep voor nieuw boek André Nollet 14 april 2018

De buurgemeenten Wervik en Wervicq-Sud bestaan dit jaar maar liefst 2050 jaar en gaan dat het tweede weekend van juli vieren met een groot volksfeest. De nieuwe grensbrug over de Leie wordt het hart van dit verbroederingsfeest op zaterdag 14 en zondag 15 juli. De ambitie is duidelijk heel groot want men mikt op meer dan 10.000 bezoekers.





In 1968 bestond Wervik 2000 jaar en bracht ereburger André Nollet een boek met tekeningen in zwart-wit uit. Het is uitverkocht. Er komt er nu een nieuw boek met aanvullingen van 1968 tot nu. "Hiervoor doen we een oproep aan de bevolking", aldus schepen Philippe Deleu (N-VA). "Wie opmerkelijke verhalen of leuke anekdotes van de laatste vijftig jaar weet, kan ons die bezorgen. Wat mogelijk het boek zal halen." Het nieuw boek van André Nollet verschijnt in het najaar. Info is welkom op verhalen@wervik.be. (DBEW)