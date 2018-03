Oppositielid blijft thuis van gemeenteraad uit protest 07 maart 2018

02u39 0 Wervik Opmerkelijk nieuws gisteravond: oppositieraadslid Bart Pynket (Positief Project) wou niet naar de gemeenteraad komen. Zijn motivering? De 'te beperkte dagorde' of, met andere woorden: te weinig agendapunten.

"Ik vind het een jammere zaak dat een dergelijke agenda een gemeenteraadszitting moet verantwoorden. De bijhorende kosten, die ruw geschat toch rond de 3.000 euro moeten bedragen, stoten me ook tegen de borst", aldus Bart Pynket. De zitpenningen van de raadsleden bedragen bruto 155 euro, enkel de burgemeester en de vijf schepenen krijgen er geen.





Tien punten

Op de dagorde van gisteren stonden tien punten, het verslag van de vorige zitting inbegrepen. Zes van die punten gingen over de nieuwe functies van algemeen directeur en financieel directeur bij de stad.





Bart Pynket liet zijn boodschap voorlezen door gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (Open Vld) tijdens de gemeenteraad. "Ik wil bij deze alle gemeenteraadsleden oproepen om voor zichzelf uit te maken of dit al dan niet verantwoord is en of onze stad haar centen niet beter aan iets nuttiger zou kunnen besteden", aldus Bart Pynket. "Ik hoop dat elk raadslid dan ook de overweging maakt om deze vlug verdiende centen misschien aan een Wervikse organisatie te doneren."





Het is niet de eerste keer dat Bart Pynket zich ergert aan de beperkte dagorde. Zo deed hij dat ook in juni 2016 toen de gemeenteraad plaatsvond in het GC De Gaper in Geluwe. Er waren toen amper tien punten, waaronder het verslag van de vorige zitting. Pynket had het toen over 'een flutagenda die niets voorstelt'.





