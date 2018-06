Opnieuw twee dagen Straffen Toebak 13 juni 2018

03u01 0

De ondernemersorganisatie Unizo organiseert komende vrijdag en zaterdag voor de derde keer twee dagen Straffen Toebak. De jaarlijkse opendeur- en koopjesdag vindt plaats in 28 handelszaken. Het is geen braderie, maar wel een algemene opendeurdag met koopjes, speciale aanbiedingen en proevertjes. Onder de deelnemers een grote variatie van textielzaken, schoenwinkels, voeding, horeca. In alle textielzaken (kleding, schoenen, lingerie) zijn er superkortingen. Men kan de deelnemers herkennen aan de affiches. Klanten die tijdens Straffen Toebak bij vijf handelaars een stempel verzamelen, ontvangen bureauaccessoires. Volle spaarkaarten maken kans op een waardebon van 25 euro. Er is een prijzenpot van 600 euro. Volle spaarkaarten zijn af te geven aan de infostand op het Sint-Maartensplein. (DBEW)