Opnieuw travestieshow in Kapittel Erik De Block

20 december 2018

In zaal Kapittel is er zaterdag 22 december om 15.30 uur en 20.30 uur tweemaal een travestieshow. The Fancy Sisters brengen een kerstshow waarin gezelligheid, elegantie en de echte klassieke kerstsfeer centraal zullen staan. Lennaert ‘Lenny’ Lannoote (26) organiseerde in juni voor de eerste keer in ’t Kapittel een travestieshow en dat werd meteen een grote meevaller. Nu komt er dus een vervolg. Hij treedt ‘Princess Miley’ op met het travestiegezelschap The Fancy Sisters dat in het voorjaar het vijfjarig bestaan viert. ‘Lenny’ werkt bij Kruidvat Wevelgem. Hij is de zoon van Katleen Debruyne uit de Ten Brielenlaan en woont met zijn vriendin in Wevelgem.

Tickets kosten 15 euro.